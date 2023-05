Inês Schreck 04 Maio 2023 às 10:24 Facebook

No verão de 2019, o Hospital de Braga deixou de ser uma parceria público-privada e voltou à esfera do SNS. Os curtos tempos de transição e os diferentes regimes de gestão dos profissionais de saúde foram os desafios mais complexos e podem explicar as dificuldades nas ex-PPP de Lisboa e Vale do Tejo.