Vieira da Silva diz que semana de quatro dias pode ajudar natalidade

O ex-ministro da Segurança Social, Vieira da Silva, defendeu, esta segunda-feira, a redução da semana de trabalho para quatro dias, como forma de incentivar a natalidade, durante as Jornadas Parlamentares do PS, que decorrem até quarta-feira, na Batalha.

"Não podemos mudar os comportamentos das famílias se não assumirmos a discussão do tempo de trabalho", afirmou o ex-ministro, em alusão à semana dos quatro dias e à redução das horas de trabalho quando os pais têm filhos pequenos. Contudo, propôs uma discussão "séria e consistente", pelo que não terá resposta a curto prazo.

Vieira da Silva indicou outras "linhas de intervenção fundamentais", como combinar "de forma mais equilibrada" os apoios financeiros com apoios fiscais às famílias com filhos. "A redução dos impostos talvez fizesse mais sentido do que o abono." Apesar de reconhecer que é uma medida polémica, sugeriu também que haja "igualdade nas licenças parentais entre a mãe e o pai".

Garantir acesso à habitação autónoma para jovens e jovens famílias, com políticas de renda acessível, apoiar a eficácia do alargamento dos apoios públicos aos equipamentos, e integrar as dimensões social e da saúde nos apoios domiciliários, para um envelhecimento saudável e atrasar o processo de institucionalização, foram outras propostas deixadas.

Em relação aos imigrantes, o ex-ministro defendeu uma política de apoio à integração, com uma abordagem estratégica e inclusiva. "Vêm colmatar dificuldades no mercado de trabalho", lembrou. Recomendou também o reforço do investimento na formação contínua, pois acredita que "os ganhos para as empresas são superiores aos custos".