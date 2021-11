Vigiar aumento de infeções de covid para perceber se é preciso mudar

Rita Neves Costa Hoje às 13:52 Facebook

Crescimento expectável de casos diários não dispensa monitorização, defendem os especialistas.

Um mês após a abertura quase total do país, no passado dia 1 de outubro, o crescimento de casos diários de covid-19 e a possibilidade de se atingir um pico de infeções durante o inverno levam os peritos, ouvidos pelo JN, a defender uma monitorização contínua da situação epidemiológica no país. Da análise feita poderá resultar a discussão sobre o ajuste de medidas e o alargamento da terceira dose.

"A situação atual é de diferentes velocidades nas regiões e nas faixas etárias", afirma o matemático Carlos Antunes. O investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa explica que, com a taxa de vacinação de 85,9% e a manutenção de medidas preventivas, os surtos de covid-19 podem ocorrer, mas "encontram barreiras". "O vírus, quando entra, não tem capacidade de proliferar de forma exponencial", acrescenta, referindo-se aos lares de idosos.