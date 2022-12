Vigilância dos bebés pelos centros de saúde está a piorar

Inês Schreck Hoje às 06:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A vigilância da saúde dos bebés pelos cuidados primários piorou em 2020 e ainda mais em 2021, apesar de ter sido considerada uma área prioritária durante a pandemia.

Com a alocação de médicos e enfermeiros para o combate à covid-19 e para a vacinação, o acompanhamento adequado das crianças até ao primeiro e segundo anos de vida diminuiu em todo o país, em especial em Lisboa e Vale do Tejo e no Alentejo.

Os números constam de um relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS), que admite preocupação com as assimetrias e os baixos resultados de algumas regiões. O ex-coordenador da reforma dos Cuidados de Saúde Primários, João Rodrigues, aconselha as regiões de saúde a uma reflexão e alterações no processo de contratualização.