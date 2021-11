Vigília junta dezenas de ciclistas no Porto: "Vemos condutores muito zangados"

Rita Neves Costa Hoje às 19:32 Facebook

A vigília para assinalar o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada juntou dezenas de utilizadores de bicicleta no jardim do Marquês, no Porto, este domingo. A iniciativa ficou marcada pela divulgação de uma petição, que defende o limite de 30 km/hora dentro das localidades. Prevê-se que o documento chegue à Assembleia da República apenas no próximo ano.

Sandra Alves usa uma bicicleta, todos os dias, com uma espécie de atrelado, para se deslocar na cidade do Porto. Com ela, seguem os filhos de sete e dois anos. Este domingo, foi uma das dezenas de pessoas que se juntou à vigília do Porto, que assinalou o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada. A iniciativa, que decorreu em várias cidades portuguesas, teve outro propósito: o lançamento de uma petição para a redução da velocidade para 30 km/hora nas áreas urbanas.