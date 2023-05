Vinda à Jornada da Juventude será a mais longa estadia de um Papa em Portugal

Emília Monteiro Hoje às 20:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Será a visita mais longa de um Papa a Portugal e uma das maiores estadias, no mesmo país, já feita pelo Papa Francisco. A presença do líder da Igreja Católica na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e no Santuário de Fátima já era esperada, mas o anúncio feito esta segunda-feira pela Santa Sé superou as melhores expectativas da Fundação JMJ e da Igreja.

Em Portugal, o anúncio da visita - que irá decorrer de 2 a 6 de agosto - foi feito pela presidência da República, a quem cabe confirmar e anunciar a visita de chefes de Estados estrangeiros.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que este é um "momento único na nossa vida coletiva", assinalando o "caráter singular da realização da Jornada Mundial da Juventude no nosso país". Esta é a segunda deslocação do Papa Francisco a Portugal, depois de, em 2017, ter estado no 13 de maio, em Fátima, no âmbito do centenário das aparições onde canonizou os pastorinhos Francisco e Jacinta Marto.