Vinhos verdes celebram Dia Mundial do Enoturismo com atividades na região

Descobrir novos vinhos, passear pelas quintas ou provar as famosas "netas". A Rota dos Vinhos Verdes organizou um conjunto de atividades para celebrar o Dia Mundial do Enoturismo que se assinala este domingo, dia 10 de novembro.

A proposta de três quintas da Rota dos Vinhos Verdes é pensar o vinho verde além do copo e proporcionar aos visitantes experiências únicas e originais. No primeiro Dia Mundial do Enoturismo (até agora assinalava-se apenas ao nível europeu), a Quinta da Aveleda, em Penafiel, promete harmonizações nas provas de vinho e um jogo de sabores entre o vinho e outros produtos da propriedade, como o queijo produzido pela marca.

Em pleno fim de semana de São Martinho, a Quinta da Aveleda não esquece as castanhas assadas e o vinho novo, e convida a uma visita à Feira de S. Martinho, organizada pela Câmara Municipal de Penafiel, para o tradicional convívio marcado pelos bailes, jogos e artesanato.

Já a Quinta do Soalheiro, em Melgaço, propõe, literalmente, um domingo "fora da caixa". Há provas para todos os gostos, e até a Soalheiro Herbal Tea Selection vai ser degustada pelos visitantes.

Na Quinta de Tamariz, em Barcelos, as "netas" vão ser protagonistas. Estas uvas, que nascem e amadurecem depois da vindima, vão estar no centro das atividades, e há ainda passeios pelas vinhas, provas de uvas e de vinho e produtos locais.

Todas as atividades estão sujeitas a reserva, através de um contacto telefónico ou eletrónico para as respetivas quintas.