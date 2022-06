Vinte e cinco concelhos de cinco distritos em perigo máximo de incêndio

JN/Agências Hoje às 08:48 Facebook

Vinte e cinco concelhos de cinco distritos de Portugal continental apresentam, este sábado, um perigo máximo de incêndio devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em perigo máximo de incêndio estão concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Vila Real, Viseu e Castelo Branco.

O IPMA colocou ainda mais de 40 concelhos dos distritos de Vila Real, Braga, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém e Portalegre em perigo muito elevado de incêndio.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para este sábado no continente uma descida da temperatura, em especial da máxima, e precipitação fraca, sobretudo nas regiões Norte e Centro, sendo o vento fraco a moderado.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14ºC em Viseu e na Guarda e os 18ºC em Faro e as máximas entre os 20ºC em Viana do Castelo e os 31ºC em Bragança.