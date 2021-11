Vinte milhões de testes à covid-19 realizados em Portugal

JN Hoje às 12:29 Facebook

Portugal já realizou mais de 20 milhões de testes de diagnóstico à covid-19, desde o início da pandemia, mais de 70% deles já em 2021.

Este ano, foram realizados, em média, 48 mil testes diários, sendo que apenas em outubro foram feitos 1,25 milhões de testes, excluindo os autotestes, segundo dados divulgados este sábado pela task force da testagem. "Estes dados demonstram uma evolução muito positiva da capacidade de testagem no país, através do Serviço Nacional de Saúde, em colaboração com a academia e entidades privadas (laboratórios, farmácias, clínicas e outras entidades)", considera a task force em comunicado.