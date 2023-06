Violência no namoro levou 19% das vítimas ao hospital em cinco anos

O Observatório da Violência no Namoro recebeu 440 denúncias em cinco anos. Trata-se, em média, de cerca de sete queixas todos os meses desde 2017, sendo que 18,9% das vítimas necessitaram de recorrer a tratamento médico na sequência dos episódios de violência. Ainda assim, cerca de 76% não apresentaram queixa nas autoridades competentes. É, por isso, "um crime subreportado e, por isso, subintervencionado".

As conclusões foram apresentadas ontem, no mesmo dia em que foram conhecidos os dados do Estudo Nacional da Violência no Namoro no Ensino Superior. Mais de metade dos universitários já sofreram este tipo de violência e cerca de um terço admite ter praticado.

"As percentagens de vitimação e perpetração de violência no namoro são, de facto, muito sugestivas. Significa que estamos a falhar na prevenção. Toda a estratégia de prevenção tem de ser reforçada", alertou Sofia Neves, presidente da Associação Plano i, frisando ainda que a "violência no namoro é precursora de violência na idade adulta".