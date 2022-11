Violência obstétrica: "Arrancaram a minha filha de dentro de mim"

Diana Morais Ferreira Hoje às 19:22 Facebook

Amanda Laviola foi mãe de uma menina em 2020 e afirma ter sido vítima de violência obstétrica. Durante o parto no Porto, a brasileira conta que foi maltratada, vítima de atitudes xenófobas e alvo de procedimentos sem o seu consentimento. Lígia Morais, uma das fundadoras do Observatório de Violência Obstétrica em Portugal (OVO), garante que, todas as semanas, recebem entre seis a dez queixas. Este domingo, saem à rua em protesto em várias cidades do país, incluindo Porto e Lisboa.

Já era noite quando, a 11 de março, Amanda deu entrada no hospital. Passado algumas horas, induziram-lhe o parto e, sem o seu consentimento, "fizeram o descolamento de membranas, apesar de eu e a bebé estarmos estáveis", recorda a mãe. "O procedimento foi intensamente doloroso, foi como uma sessão de tortura para mim". Enquanto lhe administravam a anestesia, ouviu constantes comentários sobre o seu o sotaque e o país onde nasceu, o Brasil.

"Uma profissional disse-me: mas tu não és brasileira? O seu povo não se diz tão alegre? Onde está sua alegria agora?", frisa, relembrando a descrença dos profissionais nas queixas de dor, assim como quando começou a sentir falta de ar. "Disseram-me que não tinha aprendido a respiração no curso de preparação para o parto", assinala Amanda, que perdeu a conta à quantidade de pessoas que lhe fizeram o toque.