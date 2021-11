Vírus que causa doença grave pressiona pediatrias

Inês Schreck Hoje às 08:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Urgências e internamentos hospitalares com incidência acima do normal do Vírus Sincicial Respiratório. Há vários bebés e recém-nascidos ventilados.

O aumento das doenças respiratórias, causadas por vários vírus e, em particular pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), está a pressionar as urgências e internamentos de pediatria. Em Braga e em Gaia, há quadros clínicos mais graves do que o habitual associados ao VSR, que estão a implicar a ventilação de crianças e bebés. Hospitais de Lisboa, Porto e Coimbra também sentem a pressão. Há ainda pneumonias graves, meningites e tuberculose nos serviços de pediatria, mas estas estarão ao mesmo nível dos anos pré-pandemia.

O VSR, que pode causar doença grave nas crianças com menos de cinco anos e que pode ser especialmente agressivo nos bebés menores de um ano, entrou em circulação fora de época, em pleno verão, dando sinais de que o ano seria diferente.