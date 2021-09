Visitas nos lares permitidas mediante apresentação do certificado de vacinação

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:19 Facebook

O Presidente da União das Misericórdias, Manuel Lemos, anunciou esta sexta-feira que as restrições nas visitas aos lares vão ser levantadas, passando a ser permitidas mediante apresentação de certificado de vacinação. A utilização de máscara e higienização das mãos deverão manter-se.

Em reação ao levantamento de restrições anunciado na quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, Lemos explicou ao Jornal de Notícias que o que lhe foi transmitido "é que agora podem haver visitas livremente desde que as pessoas apresentem o certificado de vacina".

"Parece-me bem. É o momento adequado. As populações já estão todas vacinadas e os idosos também têm que regressar ao normal, não somos só nós que andamos por aí. Faz-lhes muito bem. Com as devidas cautelas, faz sentido", comentou o Presidente da União das Misericórdias.

"Vamos divulgar a norma esta sexta-feira ou na segunda-feira e a partir daí as Misericórdias, como sempre fazem, vão implementando. Umas aplicam logo outras demoram mais, mas diria que dentro de 15 dias já estará tudo a funcionar", disse, lembrando, contudo, que os visitantes deverão manter "alguns cuidados e responsabilidade, porque estão a olhar pela vida dos seus idosos".

"O coronavírus num idoso é muito mais perigoso. Se [os visitantes] não tomam cuidado enfraquecem a pessoa de quem gostas", rematou Manuel Lemos.

Até ao momento, a maioria dos lares já permitia visitas, mas com restrições. Decorriam sempre em espaço próprio e com o acrílico ou vidro a separar os utentes e os visitantes. Além de que o acesso ao interior da instituição estava proibido e a marcação e o tempo de visita era limitado.

Os contactos através de vídeochamada ou telefone eram privilegiados.