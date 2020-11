Vitamina D: vendas disparam e somam um milhão de euros

Catarina Silva Hoje às 14:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Estudos recentes apontam que níveis adequados não só reduzem risco de contrair o novo coronavírus como de desenvolver complicações. Confinamento ajudou a aumentar procura.

Só até setembro, foram vendidas nas farmácias mais de 60 mil embalagens de suplementos de vitamina D e quase 18 mil unidades de multivitamínicos que contêm a vitamina do sol. Os números ultrapassam largamente os dos últimos anos e foi durante o confinamento que as vendas foram mais expressivas. Esta segunda-feira comemora-se o Dia Mundial da Vitamina D.

Os portugueses já gastaram mais de um milhão de euros a comprar suplementos com vitamina D este ano, segundo dados do Centro de Estudos e Avaliação em Saúde da Associação Nacional das Farmácias. É o valor mais alto desde 2017. E foi no segundo trimestre - que coincidiu com o confinamento do país - que se bateu o recorde deste ano de vendas nas farmácias: mais de 33 mil embalagens.