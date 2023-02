Vítimas de abusos da Igreja podem encontrar-se com o Papa em agosto

O Bispo auxiliar de Lisboa admitiu que o Papa Francisco pode vir a encontra-se com as vítimas de abusos sexuais cometidos por elementos da igreja católica em Portugal. Tal como tem acontecido nas últimas jornadas mundiais da juventude, o papa tem-se reunido com vítimas de abusos e o mesmo pode acontecer em Lisboa, à margem da JMJ.

"Acredito que sim, tem repetido isso nas últimas jornadas e acredito que sim", disse D. Américo Aguiar, esta quinta-feira, acrescentando mesmo que já falou do assunto com Pedro Strecht, responsável pela Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais de Crianças.

A Jornada Mundial da Juventude, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 1 e 6 de Agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.