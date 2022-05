Vitória "expressiva" traz ao PSD renovação profunda na direção

Não deverá sobrar um "rosto" na Direção do PSD depois da vitória "expressiva" de Luís Montenegro (73%), que atingiu os 100% em 18 secções do partido e ganhou 22 dos 23 círculos eleitorais. Jorge Moreira da Silva apenas saiu vencedor em 40 das 316 estruturas locais do partido. Mas o resultado histórico em diretas disputadas não garante a Montenegro que não pode acabar por ser um líder de transição.

Com a chegada de Montenegro ao poder, dois anos depois de ter desafiado Rui Rio em diretas, esperam-se mudanças profundas na Direção do partido, carregada de nomes próximos do presidente do PSD que cessa funções no congresso de 1, 2 e 3 de julho no Porto.

Apesar de já ter dito que tenciona integrar apoiantes de Moreira da Silva e poder ter ao seu lado alguns "rostos" associados a Rui Rio, como o seu mandatário da Juventude (João Pedro Luís, que foi escolha pessoal do líder em funções para encabeçar a lista por Portalegre nas legislativas de janeiro), é de esperar que Luís Montenegro se rodeie de homens da sua confiança.