Vitória ao JN: "Quero agradecer pessoalmente a Taylor Swift"

A emigrante portuguesa que criou uma angariação de fundos na Internet para poder cumprir o sonho de estudar Matemática na Universidade de Warwick ainda não conseguiu entrar em contacto com Taylor Swift, que lhe fez uma doação de mais de 25 mil euros, mas promete não desistir.

"Sei que, se lhe mandar mensagem, ela de certeza que não vai ver, já que deve receber muitas mensagens diariamente", reconheceu, em declarações ao JN, sublinhando, contudo, acreditar que ainda vai "arranjar uma maneira de contactá-la pessoalmente".

Vitória não sabe ao certo como é que Taylor Swift chegou ao seu sonho. "Não lhe mandei mensagem diretamente e também não sei se alguém lhe mencionou a minha campanha". Mas o esforço valeu a pena. "Entrei em contacto com mais de 440 pessoas, a maioria nem me respondeu. Decidi ir às ruas mais ricas de Londres e publicar a minha história, como se fosse uma carta. Infelizmente também não tive sucesso", contou, acrescentando que, já em desânimo, lhe sugeriram criar a angariação de fundos. Foi aí que tudo mudou.

Vitória Mário, de 18 anos, a viver em Londres há quatro, confessa que ainda está chocada com a generosidade da artista norte-americana. A doação da superestrela caiu como uma bomba. "Não estava nada à espera. E claro que nunca pensei que fosse uma cantora americana a doar esse montante todo", afirmou a jovem, natural de Miranda do Corvo. Agora, só tem de a "deixar orgulhosa".

O sonho de ser matemática, um pouco mais perto de se tornar real, chegou quando Vitória decidiu criar uma campanha de angariação de fundos na plataforma Go Fund Me a explicar que temia não conseguir pagar a faculdade, por não poder receber ajudas ou bolsas do estado inglês. Taylor Swift respondeu.

"Vitoria, deparei-me com a tua história online e estou tão inspirada pela tua vontade e dedicação em transformar os sonhos em realidade. Quero oferecer-te a quantia que falta. Boa sorte com tudo o que fazes! Com amor, Taylor", escreveu a cantora, juntamente com a mensagem que confirma a doação de 23.373 libras (um valor superior a 25 mil euros).