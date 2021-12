Vitorino Silva volta a encabeçar lista do RIR pelo Porto

JN/Agências Hoje às 15:04 Facebook

O presidente do Reagir Incluir Reciclar (RIR) e antigo candidato presidencial Vitorino Silva vai voltar a ser o cabeça de lista pelo círculo eleitoral do Porto às eleições legislativas antecipadas.

Em comunicado, o RIR informa que concluiu a formalização das candidaturas a todos os círculos eleitorais e que o também vereador da oposição na Câmara Municipal de Penafiel vai ser novamente cabeça de lista pelo distrito do Porto.

A vice-presidente e advogada Márcia Henriques vai encabeçar a lista pelo círculo eleitoral de Lisboa. São também cabeças de lista Pedro Serrano Silva (Santarém), Preciosa Baptista (Leiria), Fernando Lemos (Braga), Liana Reis (Madeira), Eva Bettencourt Rosa (Açores), Carina Deus (Setúbal), Diana Barros (Viana do Castelo), Sandra Pinto (Vila Real), Paula Ribeiro Teixeira (Viseu) e o antigo jornalista Jorge Azevedo (Castelo Branco).

Carla Ribeiro (Coimbra), Luís Eustáquio (Évora), Bruno Ceriz (Bragança), Mário Balsemão (Beja), Américo Saraiva Muacho (Portalegre), Ana Isabel Ramos (Guarda), Paulo Sousa (Europa) e Bárbara Ribeiro Teixeira (Fora da Europa) são os restantes cabeças de lista do RIR, que concorre pela segunda vez a eleições legislativas.

Na nota divulgada às redações, o RIR diz que tem como objetivo alcançar a representação parlamentar que falhou em 2019. O partido na altura estreante conseguiu 35.359 votos, ou seja, 0,67% do total de votantes (5.251.064), de acordo com as informações disponibilizadas pelo Ministério da Administração Interna (MAI).

"Consideramos que nas próximas eleições está em causa o futuro dos portugueses e que não podemos continuar a ser governados ao sabor de jogos partidários e de interesses pessoais. Acreditamos ser o partido certo para trazer ao parlamento o bom senso que tanto é necessário", sustentou o partido.

Uma restruturação da Justiça e do Serviço Nacional de Saúde (SNS), assim como a exclusividade e limitação de mandatos dos deputados são "bandeiras" do Reagir Incluir Reciclar para estas eleições.

Na altura, Vitorino Silva, que ficou popularmente conhecido como "Tino de Rans", foi cabeça de lista pelo Porto do partido do qual é fundador.