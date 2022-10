Viúvos e pensionistas com meia pensão vão receber a diferença para 125 euros

Marisa Silva Hoje às 19:26 Facebook

Transferência será feita no próximo pagamento da Segurança Social. Pais de crianças com prestação de orfandade não terão apoio por descendente.

Os pensionistas e os trabalhadores beneficiários de uma pensão de viuvez, que tenham obtido menos de 125 euros de meia pensão, terão direito a receber a diferença para atingir esse apoio mínimo. A garantia foi dada, ao JN, pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. O diferencial, explicou a Tutela, "será pago num próximo pagamento da Segurança Social". A meia pensão foi transferida este mês. Também as crianças e os jovens titulares de uma pensão de orfandade têm de receber, pelo menos, 50 euros de meia pensão. Caso o valor transferido tenha sido inferior, o Instituto da Segurança Social vai processar a diferença em breve.

No entanto, ao contrário do que sucede à generalidade dos progenitores, o pai ou a mãe dos menores com pensão de orfandade não terão direito a receber os 50 euros de apoio extraordinário por descendente. Ou seja, como é paga a meia pensão às crianças ou aos jovens, o Estado já não dará o apoio por descendente. Recebem apenas um adiantamento do aumento da pensão, que teriam direito no próximo ano.