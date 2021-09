Vladimiro Feliz terá "gosto" em ter Rui Moreira como "vereador sem pasta"

JN/Agências Hoje às 14:17 Facebook

O candidato do PSD à Câmara do Porto Vladimiro Feliz afirmou, esta quarta-feira, que, caso vença as eleições no domingo, terá "muito gosto" em ter o candidato independente Rui Moreira como "vereador sem pasta", acusando-o de estar "muito nervoso".

"O Dr. Rui Moreira está a crescer e muito nervoso como se tem visto, aliás, admitiu ser meu vereador da cultura. Eu digo que poderia aceitar muitas pastas, menos essa", afirmou o cabeça-de-lista de PSD à Câmara do Porto nas eleições autárquicas de domingo.

Numa arruada no bairro de Aldoar, na União de Freguesias de Aldoar, Foz e Nevogilde, Vladimiro Feliz recordou o momento em que foi impedido de entrar no Museu do Romântico para afirmar que quer "cultura para todos e não só para os amigos do presidente da câmara".

"Terei muito gosto em tê-lo como vereador sem pasta, quanto muito vereador da propaganda, que é naquilo que ele é bom", criticou.

Na segunda-feira, a "Rádio Renascença" noticiou que, numa arruada na freguesia do Bonfim, o independente Rui Moreira, que se recandidata a um terceiro mandato, afirmou estar "disponível", se Vladimiro Feliz "for eleito presidente e precisar de um vereador da cultura" e se "garantir autonomia e os recursos" que o movimento independente tem disponibilizado.

Aos jornalistas, o candidato do PSD disse, esta quarta-feira, estar "muito animado e com muita energia", salientando que o partido é a "única candidatura a subir nas sondagens", a propósito da sondagem feita para o jornal "Público" e "RTP", que revela 14% de intenção de voto para o PSD no Porto.

"Sentimos as ruas e as pessoas connosco, muita gente indecisa à procura de uma alternativa e de um Porto que mexa, porque o Porto está parado porque a câmara não mexe", salientou.

Na arruada desta manhã, o social-democrata ouviu as queixas de vários moradores sobre a falta de condições de habitabilidade, bem como de equipamentos desportivos para as crianças nas envolventes. "No quarto das minhas filhas escorre água por causa das obras, fora a bicharada, temos ratos e baratas. Fazem as obras para quê?", questionou uma moradora que interpelou Vladimiro Feliz logo à chegada ao bairro.

Mais à frente, as queixas somavam-se, com um morador a apelar para que ali fosse construído um "lugar de culto para os evangélicos" e outro, um recinto e parque para as crianças do bairro.

Face às reivindicações que foi ouvindo, o candidato social-democrata disse ser necessário "pensar a cidade de outra maneira", com "uma nova estética, funcionalidade e configuração".

"Temos de priorizar os bairros que têm populações mais velhas e criar condições de acessibilidade para que essas pessoas com mobilidade reduzida mais velhas possam usufruiu do espaço público e envelhecer ativamente", defendeu, acrescentando ser também preciso trazer "a prática desportiva e de lazer" para os jovens.

Concorrem à Câmara do Porto Rui Moreira (movimento independente "Rui Moreira: Aqui há Porto" -- apoiado por IL, CDS, Nós Cidadãos, MAIS), Tiago Barbosa Ribeiro (PS), Vladimiro Feliz (PSD), Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Bebiana Cunha (PAN), António Fonseca (Chega), Diogo Araújo Dantas (PPM), André Eira (Volt Portugal), Bruno Rebelo (Ergue-te) e Diamantino Raposinho (Livre).