Voluntariado dispara durante a pandemia

Registos em plataformas para voluntários disparam com emergência sanitária. Jovens entre os que mais se disponibilizam para ajudar.

Numa balança cujo (des)equilíbrio cada um toma por si, a pandemia trouxe também consigo o melhor do ser humano. A solidariedade. Dos movimentos de voluntariado informais, tão expressivos nas redes de vizinhança criadas. Mas também no voluntariado formal. Com a procura a aumentar nas plataformas de registo de voluntários. Nomeadamente para dar apoio a doentes covid.

Não há dados nacionais: há milhares de organizações e o número apontado pelas estatísticas oficiais de 695 mil voluntários no nosso país está subestimado. Mas há projetos que nasceram com - e para a pandemia - e que medem o pulso a este movimento.