Voluntários doam a voz para que doentes possam "falar" através do olhar

Projeto Dá a Tua Voz grava mensagens para pacientes com esclerose lateral amiotrófica conseguirem comunicar com recurso à alta tecnologia.

Isabel e Kika são amigas desde sempre. Uma ligação geracional, quase umbilical, que levou a bancária de 56 anos a doar a própria voz à melhor amiga com esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença neurodegenerativa que, muito em breve, a impedirá de falar.

Isabel Moreira é uma das cem voluntárias do projeto Dá a Tua Voz, criado este ano pela Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica (APELA) com o objetivo de sensibilizar a comunidade para gravar palavras ou frases que serão usadas pelos doentes quando estes já não forem capazes de as articular. "É uma forma de os pacientes que já perderam a capacidade de falar terem a sua identidade acústica, que é tão importante, através de pessoas de Portugal inteiro", explica Margarida Oliveira.