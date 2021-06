Von der Leyen viaja para Lisboa já com novo certificado digital covid-19

JN/Agências Hoje às 09:46 Facebook

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viaja esta quarta-feira de manhã para Portugal já com o novo certificado digital covid-19 da UE, admitindo estar "curiosa para ver como funciona" este documento que visa facilitar o regresso à livre-circulação.

Pouco antes de embarcar rumo a Lisboa, onde vai anunciar formalmente a aprovação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de Portugal - primeira etapa de um périplo europeu que a levará a cinco capitais esta semana para anunciar a validação dos respetivos planos nacionais -, Von der Leyen fez uma curta declaração à imprensa, na sede da Comissão, em Bruxelas, para exibir o novo certificado, operacional desde esta quarta-feira na Bélgica.

"Antes da Páscoa, prometemos aos europeus que faríamos todos os possíveis para que pudessem ganhar alguma normalidade ao planear as merecidas férias de verão. Na passada segunda-feira, o Parlamento Europeu e o Conselho [da UE] assinaram o regulamento do certificado digital covid-19 da UE. É aplicável a partir de 1 de julho, mas cada Estado-membro pode antecipar voluntariamente a sua aplicação, e foi isso que fez a Bélgica", começou por afirmar.

"A Bélgica autoriza desde hoje viajar com o certificado e já o emitem. E aqui está o meu", disse, exibindo então para as câmaras o certificado com o código QR descarregado no seu telemóvel.

Von der Leyen lembrou que, "todos os que já estão integralmente vacinados, ou testaram negativo ou recuperaram da covid-19 podem ter um" certificado, sendo que, neste momento, 15 Estados-membros que já o utilizam, "e a partir de 1 de julho todos os 27 Estados-membros têm de aplicar estes certificados".

"Vou começar agora a minha digressão pelos 27 Estados-membros no quadro do 'NextGenerationEU', o nosso plano de recuperação e resiliência, e estou muito curiosa para testar e ver como funciona este certificado", concluiu.

Von der Leyen deverá chegar pelas 11.30 horas (hora de Portugal continental) ao Centro Ciência Viva, no Pavilhão do Conhecimento, um dos projetos a financiar através do PRR, e, após visita ao centro, reúne-se com António Costa. No final do encontro, pelas 13.15 horas, os dois darão uma conferência de imprensa conjunta.

De Lisboa, Ursula von der Leyen segue para Espanha, ainda hoje, e depois para a Grécia e Dinamarca, onde vai estar na quinta-feira, e Luxemburgo, na sexta, já munida então do certificado digital covid-19, cujo regulamento foi assinado na passada segunda-feira, no Parlamento Europeu, em Bruxelas, numa cerimónia que contou com a participação de António Costa, enquanto presidente em exercício do Conselho da UE, até final deste mês.

Portugal já tem vindo a testar com sucesso o sistema de reconhecimento dos certificados, que começa a emitir esta semana.