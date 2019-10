Voo da TAP cancelado deixa grupo de portugueses em Colónia

Ontem às 23:19 Facebook

"Questão operacional" motivou o cancelamento, segundo a transportadora aérea portuguesa.

O voo que devia ter ligado Colónia (Alemanha) a Lisboa, às 19.15 horas desta terça-feira, foi cancelado pela TAP e deixou em terra cerca de 100 passageiros, incluindo um grupo de 22 portugueses, com idades superiores a 75 anos, que pretendiam regressar a casa depois de um cruzeiro no Reno.

Na zona de embarque, os passageiros foram informados de que o voo estava atrasado devido a problemas técnicos e cerca das 22.15 horas surgiu a notícia do cancelamento.