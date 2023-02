Voo da TAP de Bissau para Lisboa desviado para Dacar devido a colisão com ave

JN/Agências Hoje às 20:48 Facebook

Um voo da TAP que partiu, este sábado, de Bissau com destino a Lisboa foi desviado para Dacar, no Senegal, devido à colisão de uma ave com um dos motores, disse fonte oficial da companhia, garantindo que a segurança está garantida.

"A TAP confirma que o voo TP1478, que partiu hoje de Bissau com destino a Lisboa, está a divergir para Dacar devido à colisão de uma ave com um dos motores à descolagem", disse, em resposta à Lusa, fonte oficial da Transportadores Aérea Portuguesa.

De acordo com a mesma fonte, "não foi declarada emergência, os parâmetros de voo estão estáveis e a segurança de voo está garantida.