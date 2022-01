Voos ilegais de drones ameaçam aeroportos

Rogério Matos Hoje às 07:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Com o desconfinamento, Autoridade Nacional de Aviação Civil volta a registar mais incidentes que colocam em risco segurança dos aviões. Maior parte dos casos ocorreu junto ao Aeroporto de Lisboa. Ainda assim, regulador dá conta de que infrações estão aquém de anos pré-pandemia.

O registo de voos ilegais de drones junto aos aeroportos portugueses está a aumentar novamente, depois de uma enorme redução no primeiro ano de pandemia. Com o desconfinamento da população, a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) volta a receber mais denúncias de infrações. Entre 2018 e 2021, já foram identificadas mais de uma centena de ocorrências que podem constituir um risco para a segurança da aviação civil, de acordo com o regulador.

Nos aeroportos e junto a estes, houve 15 ocorrências registadas por pilotos no ano passado, mais três do que em 2020 e estes números ainda não são definitivos, atenta a ANAC. Já, na via pública, as denúncias recebidas pelo regulador levaram à instauração de um maior número de processos de contraordenação por infrações às regras: passaram de oito em 2020 para 15 em 2021. Nestes casos, a maioria foi por sobrevoar concentrações de pessoas ao ar livre sem autorização.