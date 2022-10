"Vou comer à cantina social, senão tinha de roubar"

Florinhas do Vouga, Aveiro, têm quatro apartamentos para dar nova oportunidade de inserção.

Algumas noites são passadas num banco, numa rua transversal à Avenida Lourenço Peixinho. Noutras, recolhe-se num quarto, pago por uma "pessoa boa". J. sorri, ainda assim, com brandura. Tem 60 anos, nasceu em Sintra e foi ainda criança para Cuba, onde estudou veterinária. Regressou há uns cinco anos e, apesar dos tempos difíceis, não perde o sonho de "ter uma casa".

António (nome fictício) tem 47 anos, nasceu na Venezuela e veio para Portugal com 13 anos. Era segurança até que foi atropelado e ficou com sequelas graves. A história é contada pelo próprio, no telheiro do bairro de Santiago onde "mora", com outros toxicodependentes.