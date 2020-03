O Covid-19 já foi declarado como uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Em Portugal, há mais de 50 infetados, entre os quais um menino com menos de 10 anos. O que acontece se as escolas fecharem e as crianças ficarem em casa? Como devem agir os pais? O médico Jorge Amil Dias, pediatra no Hospital de S. João e presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos, recomenda o cumprimento das orientações das autoridades de saúde, mas deixa algumas sugestões.

Vou ficar com os filhos em casa. O que devo fazer? Tiago Rodrigues Hoje às 09:48 Facebook

Twitter

Partilhar Vou ficar com os filhos em casa. O que devo fazer? Facebook

Twitter

WhatsApp

Partilhar