Vouchers devolvidos aos pais por atraso de manuais escolares

Ana Gaspar Hoje às 07:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Hipermercado está a cancelar encomendas de livros esgotados. Editoras abasteceram 90% do mercado.

O hipermercado Continente está a devolver a alguns clientes os "vouchers" e o respetivo pagamento dos manuais escolares que estão esgotados. Fonte da Sonae MC confirmou ao JN que "o número de livros sem stock é residual". E que a empresa optou por devolver o valor dos manuais indisponíveis e libertação dos respetivos "vouchers" "para nova utilização. Há mais queixas de atrasos na entrega de livros.

Na opinião da cliente, o procedimento adotado é pouco claro, pois não é sequer indicado se a decisão abrange mais do que um dos livros encomendados, nem qual o estado da encomenda dos restantes. "Não sabemos de quantos manuais estamos a falar. A devolução dos "vouchers" implica voltar ao ponto zero o que é inadmissível", critica Susana Martins, que encomendou os manuais do 7.º e do 12.º ano por esta via.