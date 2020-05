Yamaha realiza check-up gratuito a 700 motos da GNR e PSP

JN Hoje às 16:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A Yamaha vai realizar um check-up gratuito a cerca de 700 veículos da GNR e PSP entre a última semana de maio e o mês de junho. A ação vai decorrer com maior enfoque nas cidades de Lisboa e Porto e vai abranger viaturas em grande parte da marca.

Para tal, as duas forças de seguranças só terão que entrar em contacto com o concessionário autorizado da marca mais próximo da zona geográfica de intervenção e agendar o check-up.

Além da verificação completa a cada moto ou scooter, a marca vai oferecer, sempre que tal se verifique necessário, o óleo e filtro de óleo e a respetiva mão-de-obra.

Uma vez que "os meios que utilizam, entre outros, para assegurar o cumprimento do seu trabalho e do dever são motociclos", explica a marca em comunicado, a ação justifica-se com a necessidade de ajudar a "minimizar o desgaste" durante as intervenções durante a pandemia de covid-19.

Na ação estarão envolvidos aproximadamente 130 técnicos distribuídos pelos cerca de 35 concessionários autorizados da marca espalhados pelo país, que aderiram, em conjunto com a Yamaha, a esta iniciativa.