Yasmine não queria usar óculos, mas agora é obrigada

Rita Neves Costa Hoje às 21:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Saúde Alunos carenciados do Agrupamento de Escolas do Cerco, no Porto, realizam segundo rastreio à visão. Mais de 60 foram remetidos para consultas de Oftalmologia.

Os irmãos Ariana e Igor querem muito usar óculos. Ela tem oito anos e ele tem 10. Os dois andam na Escola do Lagarteiro, um dos estabelecimentos do Agrupamento de Escolas do Cerco, no Porto, onde um grupo de 175 alunos foi sinalizado para realizar um rastreio à visão. É a segunda ação do género a ocorrer no agrupamento, este ano letivo, promovida pela Fundação Vision for Life Essilor, em parceria com a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia.

A mãe, Carmen Soares, não sabe o porquê de os filhos quererem tanto os óculos, mas talvez "gostem de os ver na cara", atira. Ariana diz que "fica muito fixe". O irmão Igor não esconde a desilusão após a consulta na carrinha móvel do projeto. Ambos têm uma visão saudável e não precisam de qualquer auxílio para ver.