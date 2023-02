Youtube e Google dominam a vida digital na União Europeia

O Youtube e o Google - ambos da empresa Alphabet - são as plataformas com mais utilizadores ativos na União Europeia (UE). O Facebook fecha o pódio, de acordo com os primeiros dados entregues em Bruxelas, após a entrada em vigor da nova lei sobre serviços digitais. Spotify, Tinder e eBay, entre outros, garantiram estar abaixo do limiar de 45 milhões de utilizadores, que os obrigariam a um controlo mais apertado.

Em causa está o "Digital Services Act", uma nova lei da União Europeia (UE), em vigor desde novembro do ano passado, que estabelece regras e obrigações a dezenas de milhares de empresas digitais, incluindo gigantes das redes sociais, e visa a remoção rápida de conteúdos ilegais, como discurso de ódio, pornografia infantil e vídeos de terrorismo.

Proposta em dezembro de 2020 pela Comissão Europeia e aprovada em abril de 2022, a nova lei vai obrigar as plataformas a cumprir obrigações de transparência e de supervisão. No entanto, as que têm mais de 45 milhões de utilizadores - cerca de 10% da população do bloco europeu - terão regras adicionais. Por essa razão, todas as plataformas têm de divulgar publicamente o seu número de utilizadores até esta sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023.