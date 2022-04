ZERO alerta para riscos da poluição sonora na saúde pública

Guilherme Lopes Hoje às 18:16 Facebook

A organização não-governamental ambientalista ZERO afirma que a poluição sonora, a seguir à poluição do ar, tem grande impacto na saúde e na vida das pessoas a curto e a longo prazo. Em comunicado, no Dia Internacional de Sensibilização para o Ruído, pedem que o combate à poluição sonora seja uma prioridade do Governo.

Citando dados da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e da Organização Mundial de Saúde (OMS), a ZERO refere que "20% da população residente em Portugal Continental (cerca de 2 milhões de pessoas) está exposta a níveis sonoros que induzem perturbações no sono e 15% (1,5 milhões de pessoas) está exposta a níveis associados a incomodidade moderada."

No Dia Internacional de Sensibilização para o Ruído, que este ano se celebra a 27 de abril, a ZERO refere que o tráfego rodoviário é a fonte dominante de ruído em meio urbano europeu, afetando mais de 125 milhões de pessoas. Destes, 37 milhões são expostos a níveis sonoros muito elevados, superiores a 65 decibéis (dB(A)), de acordo com o indicador Lden (que representa os níveis sonoros resultantes do somatório da contribuição de todas as fontes de ruído, para todos os períodos do dia). Ruídos sonoros a partir dos 65 decibéis, de acordo com a OMS, são classificados como poluição sonora.

O tráfego ferroviário é, segundo a ZERO, a segunda fonte mais dominante de ruído ambiente na Europa, estimando-se que quase "22 milhões de pessoas estão expostas a níveis iguais ou superiores a 55 dB(A) Lden". Destes, 11 milhões estão expostos ao ruído ferroviário dentro de áreas urbanas e 11 milhões estão expostos às principais fontes de ruído ferroviário fora das áreas urbanas.

Lisboa mal no ruído de aviões

No que diz respeito ao ruído causado por aviões, apesar de afetar uma proporção muito menor da população, a ZERO refere que os seus efeitos podem originar "graves problemas de ruído para a população que habita próximo de aeroportos, em particular durante as operações de descolagem e aterragem". Afirmam também que "Lisboa é a segunda pior capital europeia (a seguir ao Luxemburgo) em termos de exposição ao ruído do tráfego aéreo, no que respeita ao indicador Lden, com 15% da população do município exposta a níveis superiores a 55 dB(A)".

Medidas por cumprir

A ZERO também lista algumas medidas que o Governo pode tomar de forma a atenuar a poluição sonora nas cidades. Enumeram a "pavimentação de estradas com asfalto de baixo ruído, melhorar a gestão dos fluxos de tráfego, redução dos limites de velocidade, o uso de pneus silenciosos em veículos de transporte público, a criação de mais infraestruturas para veículos elétricos nas cidades, a promoção da mobilidade ativa como as deslocações a pé ou de bicicleta ou a pedonização de ruas" como boas medidas. Também indicam a colocação de barreiras acústicas e medidas de insonorização com materiais absorventes e revestimentos acústicos.

A ZERO também critica a falta de mapas de ruído nos municípios. Citando dados da APA referentes a 2021, só 51% (142 de 278 concelhos) de Portugal continental têm mapas de ruído e só 2% (5 em 278) têm planos municipais de redução de ruído. A ZERO diz que a legislação, que prevê que as câmaras municipais apresentem à assembleia municipal, de dois em dois anos, um relatório sobre o estado do ambiente acústico municipal, não está a ser cumprida.