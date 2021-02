Zero casos de covid entre os profissionais vacinados no hospital de São João

AC Hoje às 07:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O maior hospital da região norte, o São João, no Porto, não registou qualquer caso de infeção por SARS-CoV-2 entre os profissionais que tomaram a vacina.

Foram registados sete casos de profissionais com covid-19 em profissionais que não foram vacinados, tendo a infeção ocorrido em contexto familiar, noticia esta manhã o semanário "Expresso".

Os números, compilados pelo diretor do Serviço Ocupacional do São João, Pedro Norton, e evidenciam uma quebra "avassaladora" das infeções após o fim da vacinação naquela unidade hospitalar, acrescenta o mesmo semanário.

Dados que se juntam a outros, também positivos, que estão a ser obtidos no Reino Unido, o primeiro país europeu a iniciar a vacinação, e em Israel, no qual o comportamento da inoculação, em "mundo real" mostrou uma eficácia de 94% e impediu a transmissão do vírus em 92% dos casos.