Zero defende que a COP27 tem de ser a conferência da ação

A Associação Sistema Terrestre Sustentável (Zero) defende que, numa altura em que os países tardam em cumprir promessas para limitar o aumento da temperatura global a 1,5º C, a 27.ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP27) "é uma difícil oportunidade para mobilizar o mundo para a emergência climática". Mass espera que seja aquela em que se passem a concretizar medidas. A conferência arranca no próximo domingo e prolonga-se até 18 de novembro na cidade egípcia Sharm El Sheikh.

A Zero condena "o ritmo lento das negociações" que põe em causa a possibilidade de se limitar o aquecimento global a 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais para evitar consequências mais graves das alterações climáticas. "A COP27 poderá ser efetivamente a COP da implementação que finalmente pode pôr um fim ao atraso injustificável na ação climática", defende a associação, relembrando que a melhor altura para ter começado a agir foi há 30 anos.

Até agora, a Terra já aqueceu 1,2ºC e, dadas as políticas internacionais atuais, prevê-se um aumento de 2,8ºC até 2100. Se forem cumpridos os compromissos assumidos na COP26 de Glasgow, este valor pode variar entre os 2,4ºC e 2,6ºC, segundo o último relatório do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA).

Na COP27 são esperados mais de 35 mil participantes, entre os quais representantes de cerca de 200 países, com 2 mil intervenções para debater o combate ao aquecimento global em torno de mais de 300 tópicos. "É fundamental que as partes trabalhem no sentido de restabelecer a confiança no propósito do Acordo de Paris, e as negociações devem demonstrar claramente o sentido apropriado de urgência e de solidariedade em torno da crise climática", aponta a associação, num comunicado enviado às redações.

Na cimeira espera-se que os países membros revejam as suas contribuições para a redução de emissões de gases com efeito de estufa e que criem planos de mitigação e de adaptação aos efeitos das alterações climáticas.

Apoio aos países mais vulneráveis

Em cima da mesa estará a criação de um mecanismo de financiamento para "perdas e danos" de resposta aos desastres extremos que se agravam, como as cheias no Paquistão e na Nigéria, as ondas de calor na Europa e os furacões nos EUA. Uma espécie de seguro que os países em desenvolvimento querem garantir para reconstruir e recuperar o que for perdido à custa dos danos das alterações climáticas, adaptado às necessidades das populações mais afetadas.

A Zero salienta que são os países e populações mais pobres e vulneráveis as que mais sofrem com os impactos das alterações climáticas, sendo que dispõem de menos meios para lidar com estes. Para a associação, além desse mecanismo, nesta cimeira deve-se insistir no cumprimento do apoio de 100 mil milhões de dólares anuais aos países em desenvolvimento no combate às alterações climáticas.

Para compensar essa falta, os restantes países devem atribuir coletivamente pelo menos 600 mil dólares para o período de 2020 a 2025, sendo que 50% desse valor deve ser alocado às medidas de adaptação. "Deverá ser claro que o financiamento para enfrentar a crise climática não pode gerar dívidas e deve ser feito sob a forma de subsídios e não empréstimos. Nunca será aceitável que aqueles que são menos responsáveis e mais vulneráveis carreguem a maior parte do fardo desta crise climática e de outras crises", aponta.

Entre outros imperativos está a necessidade de acelerar a transição para as fontes de energia renováveis, acabando gradualmente com a energia alimentada a carvão e os investimentos em petróleo e gás fóssil, uma responsabilidade que a Zero diz ter de ser assumida pela UE.

E para Portugal?

A ZERO defende que Portugal deve integrar o Grupo de Amigos para uma Diplomacia Climática Ambiciosa da UE. Esta nova coligação entre 11 dos 27 estados-membros, como a Alemanha, a Espanha e a França, coloca as questões climáticas no centro da política externa e de segurança da UE.

Para a Zero, é necessário que Portugal participe no grupo pelo facto de o Governo ter uma narrativa "aparentemente progressista", mas contrária ao combate às alterações climáticas, como demonstrou ao alinhar no plano do gasoduto. "Estamos na mesma a falar de combustíveis fósseis", sublinha o presidente da Zero, Francisco Ferreira.