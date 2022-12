Zero diz que recolha seletiva de biorresíduos será um dos desafios de 2023

A associação Zero lembra que há prazos para cumprir metas da Comissão Europeia sobre reciclagem.

A associação Zero considera que a instalação de sistemas de recolha seletiva de biorresíduos, como resíduos de alimentos provenientes de cozinhas, restaurantes e cantinas, pelos municípios será um dos principais desafios do próximo ano em Portugal. Os ambientalistas recordam que a reciclagem deste tipo de resíduos deve ser instalada em todo o país até 31 de dezembro de 2023, já que se tornará obrigatória a partir de 1 de janeiro de 2024.

Em comunicado enviado as redações, a associação considera que só assim será possível cumprir as "ambiciosas metas definidas pela Comissão Europeia". De acordo com as diretivas europeias sobre o quadro de resíduos, 55% dos resíduos urbanos (provenientes de habitações) devem ser reciclados até 2025. Segundo a legislação, até 31 de dezembro de 2024, Bruxelas irá ponderar a fixação de "metas de reciclagem para os biorresíduos urbanos".