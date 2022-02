Zonas das cidades que limitam velocidade máxima a 30 kms por hora sem supervisão

Rita Neves Costa Hoje às 07:12 Facebook

Limite de velocidade de 30 quilómetros por hora dentro das localidades fica a cargo das câmaras municipais. A aplicação não é avaliada por nenhuma tutela. O conceito ainda confunde.

As zonas 30, espaços na via pública que incluem uma rua ou um conjunto de ruas onde é definida a velocidade máxima de 30 km/h, são um conceito ainda recente em Portugal. Apesar da implementação das zonas de acalmia de tráfego ser promovida nas localidades, não há nenhum ministério que monitorize ou avalie a sua eficácia. As câmaras municipais enquanto entidades gestoras da via têm esse papel, no entanto, muitas confundem os termos.

Em fevereiro de 2019, a Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária (ANSR) publicou um manual sobre zonas 30, que ajuda os concelhos a implementá-las. Em abril de 2020, entrou em vigor a primeira revisão do Regulamento de Sinalização do Trânsito, que introduziu novos sinais de trânsito, entre eles, o de zona 30 e o de zona de coexistência.