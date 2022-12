Zonas inundadas podem voltar a ser afetadas esta noite

JN/Agências Hoje às 13:57, atualizado às 14:04 Facebook

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) decretou hoje o estado de alerta especial de nível amarelo para o todo dispositivo do continente, o segundo mais grave de uma escala de quatro, devido ao agravamento das condições meteorológicas.

O comandante nacional da ANPC, André Fernandes, alertou, em conferência de imprensa na sede nacional em Carnaxide (Oeiras), para a precipitação "pontualmente intensa" esperada em algumas zonas do país a partir da madrugada de hoje, que vai ter impacto nas bacias hidrográficas dos rios Vez, Cávado, Tejo, Zêzere, em particular no afluente do rio Nabão, "que podem entrar em cheia".

"Face a esta situação, foi também decretado o estado de alerta especial de nível amarelo até às 23.59 horas de segunda-feira. E acima de tudo, o aviso à população para se manter atenta aos comunicados do Instituto Português do Mar e Atmosfera e da Autoridade Nacional de Proteção Civil", disse o comandante, alertando que as zonas que inundaram com chuva de quarta-feira podem voltar a ser afetadas. A Câmara de Lisboa reiterou o apelo à população para que "tome precauções redobradas".

O IPMA elevou hoje para laranja o aviso em vigor para os distritos de Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria devido à chuva forte prevista para a meia-noite de domingo.

André Fernandes lembrou que o dispositivo ainda está no terreno, devido à chuva intensa de quarta-feira, em trabalhos de recuperação, mas também de prevenção para o agravamento das condições. "Importa acautelar o comportamento da própria população. Em caso de dúvida, áreas alagadas ou rodovias com água, não atravessem, mantenham a calma, façam inversão de marcha quando é possível ou aguardem", alertou o comandante da ANPC.

Em suma, a ANPC alerta para a ocorrência de inundações em zonas urbanas, ocorrência de cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras, possibilidade de deslizamentos de terras, arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos, que podem causar acidentes, piso rodoviário escorregadio e formação de lençóis de água.

Foram tomadas as medidas necessárias

Entre as recomendações, a ANPC pede que se tenha especial cuidado "na circulação junto a zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a fenómenos de transbordo dos cursos de água, evitando a circulação e permanência nestes locais".

Pede ainda que se garanta a "desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas".

André Fernandes garantiu que "foram tomadas as medidas necessárias" na quarta-feira, quando a chuva intensa que caiu durante a noite provocou inundações em várias zonas do país. "A situação foi acautelada, foram emitidos avisos à população, foram também feitas comunicações à imprensa. [...] Foram tomadas as medidas necessárias", disse o responsável.