"Os amores de verão são como uma bela e intensa trovoada tropical"

Os dez mandamentos de verão de Nuno Melo, presidente do CDS-PP

1: Quando entro de férias, deixo logo...

O relógio.

2: Se pudesse ir para uma ilha deserta levava comigo...

Gente. Uma ilha deserta não deve ter graça nenhuma.

3: Nas férias, o telemóvel anda sempre...

Por perto.

4: É este ano que vou ler...

"Pós-Guerra", história da Europa desde 1945, de Tony Judt.

5: A minha banda sonora deste verão vai ser...

Não uma banda, mas uma playlist inteira. Férias sem música não são férias.

6: O que mais me irrita nas férias é...

Gente apinhada na praia.

7: Os amores de verão são...

Uma trovoada tropical. Bela, intensa, espetacular, mas feita para durar pouco.

8: Nas férias tento sempre comer...

Peixe grelhado da nossa costa. Não há igual.

9: Se me ligarem do trabalho...

Atendo. Resgatar o CDS para o lugar que merece no regime democrático é um esforço de muitos, feito com gosto, mesmo em tempo de férias.

10: Um verão que jamais esquecerei é...

Fuengirola, 1987, com os melhores amigos. Inigualável.