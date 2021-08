A bifana portuguesa de Gordon Ramsay que revoltou a internet

Ana Matos Hoje às 12:54 Facebook

Após a polémica sobre o pequeno-almoço tradicional português, Gordon Ramsay voltou a apresentar a sua versão de um prato tipicamente nacional: a bifana.

A rede social Twitter está a ferver novamente, depois de mais uma versão do chefe britânico de um prato da gastronomia portuguesa.

Tal como aconteceu com os dois últimos pratos apresentados por Ramsay, o pequeno-almoço e a carne de porco à alentejana, a nova versão da bifana gerou uma onda de comentários negativos entre os internautas.

O deputado do PSD, Duarte Marques, reagiu à publicação e comentou: "Parece bastante bom mas não é uma bifana. Vá a Vendas Novas e prove uma verdadeira". Também o youtuber Mr. Remedy, revoltado com esta versão, respondeu ao chefe britânico: "Outra vez, Gordon?! Já que estás em Portugal dá um saltinho até Vendas Novas. Tens 5 ou mais estabelecimentos diferentes que se especializam em bifana e nenhum deles serve isto. Se comia? Sem dúvida! Se levavas um carolo por cada vez que lhe chamasses bifana? Também".

"Nunca pensei dizer isto, mas no que toca a bifanas a tasca fá-las melhor que o Gordon Ramsay", lê-se num dos comentários dos utilizadores à publicação feita pelo chefe através do Twitter. "Se ele acha que isto é uma bifana, tenho medo o que ele poderá fazer a uma francesinha", escreveu outro utilizador.

I'm in #Portugal this week cooking up what might be one of the best Pork Sandwiches anywhere in the world....#Bifana ! Watch the cheesy and delicious full episode now: https://t.co/UpvKxRz4qj pic.twitter.com/WZqosqWi3u - Gordon Ramsay (@GordonRamsay) August 22, 2021

Gordon Ramsay esteve em Portugal para gravar um episódio da terceira temporada do programa "Uncharted", da National Geographic. A série mostra o chefe a conhecer a cultura gastronómica e a experimentar sabores novos. O episódio dedicado a Portugal já foi transmitido nos EUA e vai estrear em Portugal a 15 de outubro.