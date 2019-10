A brincadeira de Dolores Aveiro com estátua de Cristiano Ronaldo

NTV Hoje às 10:26, atualizado às 10:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Dolores Aveiro foi dar a sua caminhada matinal, esta terça-feira, e deparou-se com a estátua de Cristiano Ronaldo na Madeira. Após ter estado alguns dias em Lisboa para participar no programa de Cristina Ferreira na SIC, a mãe do avançado da Juventus (Itália) brincou com a estátua que fizeram em homenagem ao seu filho. “Olhem só quem encontrei hoje na minha caminhada”, escreveu Dolores Aveiro numa publicação que fez no perfil de Instagram. “Boa sorte, Juventus!” rematou a matriarca da família Aveiro. View this post on Instagram Olhem só quem encontrei hoje na minha caminhada😄😄Boa sorte Juventus ⚽️⚽️⚽️ A post […]