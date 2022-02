A caixa de surpresas "Got talent Portugal" está de regresso

Sara Oliveira Hoje às 16:38 Facebook

Ginástica, música, magia e dança em foco na nova edição do programa de talentos que se estreia este domingo na RTP1.

"Sou sempre muito feliz rodeada de talento, num programa incrível que está de regresso e a que já chamo casa", diz Sílvia Alberto no lançamento de mais uma edição do "Got talent Portugal", que se estreia este domingo na RTP1. A apresentadora mantém-se no comando do programa onde música, magia, ginástica, dança e malabarismo estão em competição.

Segundo Sílvia, "o naipe de concorrentes surpreende" e os jurados, os mesmos das temporadas anteriores, corroboram. Cuca Roseta afirma que "vamos ter talento fabuloso e, acima de tudo, muitos deles raros e imprevisíveis", assumindo que o balé e o canto são sempre os seus gatilhos, embora a emoção desperte de "artes invulgares".

"Apesar de uma pandemia limitadora das atividades artísticas, não só ao nível das atuações públicas mas também de ensaios e treinos, as audições revelaram concorrentes extraordinariamente talentosos e empolgantes. O que deixa antever que esta temporada do "Got talent Portugal" será uma das melhores, senão mesmo a melhor", antecipa Manuel Moura dos Santos. Já Sofia Escobar congratula-se por, após sete edições, "continuar a ser testemunha em primeira mão dos grandes talentos que aparecem no nosso palco. Cada edição é uma verdadeira caixinha de surpresas". Por sua vez, Pedro Tochas dá por si "surpreendido de ano para ano, parecendo que a fasquia está sempre a subir". Por isso, "é um prazer estar na primeira fila a assistir a este festival de talento".

Depois da vitória dos Fadoalado na temporada de 2021, este domingo assistir-se-á à primeira sessão de audições previamente gravadas, ainda longe de se saber quem soma favoritismo rumo à final.