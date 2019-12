A concorrente a Miss Mundo que é cientista da NASA

Hoje às 16:01 Facebook

Uma das candidatas ao prémio de Miss Mundo, marcado para este domingo, nos EUA, é a cientista da Nasa. Fionnghuala O"Reilly, de 26 anos, é a candidata pela Irlanda.

Segundo escreve a revista People, Fionnghuala trabalha no departamento de inovação da NASA, assumindo, ainda, o cargo de diretora-executiva da NASA Space Apps Chalenge, um departamento responsável por receber projetos de jovens aspirantes a cientistas.

A candidata disse, durante a entrevista, que quando era criança ambicionava ser palentologista, mas mudou de rumo e foi estudar matemática, tecnologia e engenharia na Universidade de George Washington.

Parte do discurso da jovem irlandesa tem como objetivo sensibilizar as pessoas para campanhas que estimulem os mais jovens, especialmente raparigas, a investirem em carreiras relaconadas com a ciência.

Fionnghuala nasceu na Irlanda, filha de pai americano e mãe irlandesa. Foi criada nos EUA e admitiu as dificuldades que sentiu em conjugar a atividade de modelo com a carreira de cientista na NASA.