A coreografia de Herman José e Fernando Mendes no “Preço Certo”

NTV Hoje às 13:40, atualizado às 13:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Herman José apresentou o seu novo tema musical “A Família de Lady Gaga”. A animação foi tanta no “Preço Çerto” que Fernando Mendes também aderiu à coreografia. O humorista, também conhecido pelo seu lado musical, foi até um dos programas mais mediáticos da RTP1 para divulgar a sua nova canção. Ninguém resistiu à diversão criada por Herman José. “O Fernando Mendes além de querido amigo é fermento ideal para levedar qualquer momento de pura alegria. Não podia ter tido estreia mais auspiciosa!” pode ler-se no perfil de Instagram do comediante. View this post on Instagram O @fernandomendesoficial1 além de querido […]