“A Cura” estreia-se na Globo no dia 10 de novembro

NTV Hoje às 19:00, atualizado às 19:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Com estreia marcada o para dia 10 de novembro, a minissérie “A Cura” evoca o lado místico e o imaginário brasileiro. Vinte anos depois de ter sido acusado da morte de um colega de infância, Dimas (Selton Mello) regressa à sua cidade natal para fazer as pazes com o passado e enfrentar o seu destino. Mas será assim, tão simples? Composta por nove episódios, a minissérie “A Cura” tem estreia marcada para este domingo, dia 10 de novembro, às 20.00 h, na Globo. A trama é assinada por João Emanuel Carneiro e Marcos Bernstein, com direção de núcleo de Ricardo […]