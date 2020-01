A declaração de José Fidalgo a Oceana Basílio: "Todos os dias me belisco para ter a certeza"

Ontem às 22:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Nem dois meses depois de terem assumido publicamente o namoro, José Fidalgo e Oceana Basílio parecem estar a viver dias felizes. O ator começou a semana com uma declaração de amor à namorada, também colega de profissão e de estação televisiva.

"Esta mulher faz parte da minha vida e todos os dias me belisco para ter a certeza de que estou a viver isto", escreveu José Fidalgo, elogiando a "vida enorme" e a "garra para aproveitar ao máximo cada momento" demonstradas pela amada, que completou 41 anos no domingo.

Com desejo de um amor que dure até à morte, a estrela da SIC, que sempre habituou o público com discrição no que diz respeito à vida íntima, lembra que cada um tem escrito um livro com "histórias lindas" e que a missão agora é escrever em conjunto. "Estamos agora a escrever a nossa história, cada um no seu livro, e espero não parar de escrever. Só quando chegar aquele dia. O tal."



"Obrigado por me aturares, por me dares força, por me pores no lugar, por abraçares a minha família da forma tão característica que já é teu cunho", agradeceu José Fidalgo, pai de um rapaz.

"Não há ninguém que, quando te conheça, não se apaixone. Quanto a mim, podes ter a certeza que estou aqui para te apoiar, lutar por ti, tomar conta de ti, motivar-te e aplaudir-te de pé. Amo-te", rematou.

O casal esteve a desfrutar de uns dias de descanso no Brasil, como tem vindo a mostrar nas redes sociais.