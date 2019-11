A enfrentar um cancro, Bárbara Guimarães mostra-se feliz em fotografia

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Bárbara Guimarães mostrou-se visivelmente feliz num registo em que surge acompanhada pela família. A apresentadora da SIC publicou uma fotografia no perfil de Instagram, esta segunda-feira, na qual surgiu divertida e a sorrir junto dos primos. “Meus primos”, escreveu na publicação. View this post on Instagram Meus primos. #love #life ♥️♥️ A post shared by Bárbara Guimarães (@barbaraguimaraesbg) on Nov 3, 2019 at 4:39pm PST Recorde-se que Barbara Guimarães foi diagnosticada, há mais de um ano, com um cancro na mama e continua a lutar contra a doença. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Bárbara Guimarães faz dieta de “quatro dias […]