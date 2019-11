À espera da TVI, Pedro Hossi faz série para a Netflix

NTV Ontem às 22:30 Facebook

Depois de participar em três novelas seguidas para o quarto canal, o ator aguarda o próximo convite da estação. Entretanto, vai fazer de Xanana Gusmão numa série da Netflix. Uma pesquisa no Google não engana: por estes dias, quem pesquisar as palavras Pedro Hossi na Internet vai, inevitavelmente, abrir páginas com o final do namoro do ator com Marisa Cruz. O intérprete sorri, mas não quer falar da vida pessoal: “Estou ótimo, feliz e focado em mim”, começa por dizer à N-TV à margem da apresentação de “Capítulo Perfeito”, o evento de surf que vai acontecer na praia de Carcavelos. […]