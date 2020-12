JN Hoje às 01:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Sara Carreira seguiu os passos do pai Tony Carreira e dos irmãos Mickael e David Carreira. A cantora começou pelos duetos com o clã, mas lançou-se verdadeiramente a solo em 2019 com o álbum "Metade". Nos últimos tempos, a jovem estava a dedicar-se à área da moda com o lançamento da coleção "Esse By Carreira" e tinha uma forte presença nas redes sociais com "influencer".

2012 - O dueto com o pai

2018 - Os concertos em família

2019 - O primeiro álbum

2019 - A presença nas redes sociais e no YouTube