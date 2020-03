A festa de aniversário de Uribe pensada há 20 dias

JN Hoje às 20:13 Facebook

O médio do F. C. Porto completou, este sábado, 29 anos e a companheira Cindy Álvarez García não deixou passar a data em claro, tendo preparado uma surpresa para o atleta.

Em quarentena obrigatória devido à pandemia de covid-19, Matheus Uribe festejou, em família, o 29.º aniversário. E, ao contrário da última festa da família Uribe, que terminou com um castigo a vários jogadores do F. C. Porto, a celebração foi bem mais discreta. Nas redes sociais, Cindy Álvarez García não deixou passar a data em claro e mostrou o momento passado em final. Momento esse que, segundo a modelo colombiana, estava a ser preparado há 20 dias.

"Há quatro anos que não passávamos juntos em família o aniversário porque, graças a Deus, sempre tiveste a oportunidade de estar ao serviço da Colômbia. Hoje chegou o dia e sentimo-nos felizes por abraçá-lo e desejar-lhe um feliz aniversário cheio de amor e felicidade. No meio do que estamos a viver, o mais importante é não deixar a alegria desaparecer e continuar a agir com amor e responsabilidade. Definitivamente, hoje mais do que nunca, Deus mostra que a família será sempre o dom mais precioso e enquanto esta estiver do teu lado, tens tudo. Não há momentos melhores para partilhares com quem te ama e amas verdadeiramente em paz e tranquilidade. Feliz aniversário amor, espero que sejas feliz sempre. Tratei da decoração e 20 dias antes já tinha comprado tudo para celebrar este grande dia", escreveu no Instagram.